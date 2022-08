CIM Alto Tâmega inaugura “Espaço Bio” no Mercado de Chaves

No próximo dia 24 de agosto, quarta-feira, dia de feira semanal, será inaugurado no Mercado Municipal de Chaves o “Espaço Bio”, ao abrigo da Bio-Região do Alto Tâmega.

De salientar que o Município de Chaves e toda a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIM-AT) formam a segunda Bio-Região de Portugal, criada em novembro de 2018, sendo a CIM-AT a primeira Comunidade Intermunicipal a aderir a esta rede internacional.

O “Espaço Bio”, isolado e diferenciado, apenas poderá ser ocupado por produtores certificados no modo de Produção Biológica. Desta forma, serão diferenciados os produtos neste tipo de produção, com vantagens para os produtores, ao mesmo tempo que o consumidor tem nesse espaço a garantia de adquirir produtos certificados e biológicos. Entretanto, serão promovidas ações de sensibilização, esclarecimento e incentivo para que mais agricultores possam aderir a este modo de produção.

Recorde-se ainda que o Mercado Local de Produtores conta desde início de julho passado com um novo setor de produtos agroalimentares transformados, um espaço onde os pequenos produtores locais escoam as suas produções, com todos os benefícios para a economia rural e familiar. São favorecidos os circuitos curtos de comercialização, do campo à mesa, do produtor ao consumidor.