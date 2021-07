CIM Alto Tâmega promove workshop online sobre marketing digital

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em parceria com a EHATB – Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso, está a promover um workshop online sobre marketing digital, totalmente gratuito. Inscreva-se já!

Dia 22 de julho, às 18h00, não perca o workshop – “Marketing Digital: do plano à ação” que tem como objetivo apoiar empresários e empreendedores na migração para o digital, através da apresentação de estratégias e ferramentas que facilitam a construção de um plano de marketing digital.

Esta sessão contará também com a participação do Primeiro Secretário Executivo da CIMAT, Ramiro Gonçalves, que fará uma apresentação da 3ª Edição do Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega”, cujo prazo para apresentação de candidaturas decorre até dia 31 de julho de 2021.

A participação é totalmente gratuita, mas carece de inscrição. Reserve já o seu lugar em https://forms.gle/s5m8ZRuwbSMwZk8A6.