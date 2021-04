CIM das Terras de Trás-os-Montes vê Plano Ferroviário Nacional como “sinal positivo”

Após a sessão de lançamento do plano Plano Ferroviário Nacional (PFN), que decorreu, ontem, em Lisboa, a CIM das Terras de Trás-os-Montes, em comunicado, afirmou que “vê como um sinal extremamente positivo o facto de o Plano Ferroviário Nacional (PFN) prever o estudo para a ligação das capitais de distrito (Bragança e Vila Real) através da ferrovia. Dando assim corpo a uma das principais reivindicações da CIM que sempre defendeu a revitalização da ferrovia como uma das grandes apostas para o futuro do território”.

“A abertura manifestada, [ontem], pelo Governo, para estudar a ligação ferroviária das capitais de Distrito (Bragança e Vila Real) é entendida como um passo importante no caminho da melhoria da conectividade da região, beneficiando a circulação de pessoas e mercadorias, contribuindo para a coesão territorial, desenvolvimento económico e qualidade ambiental e consequentemente para o aumento da qualidade de vida das populações”, pode ler-se no comunicado”, pode ler-se no comunicado.

Recorde-se que o Plano, que assenta um dos seus objetivos na expansão da rede através da construção de novas linhas ou reabertura das encerradas, aponta a construção de uma nova linha como a solução mais viável para ligar Bragança e Vila Real através do caminho de ferro. Daí que esteja previsto iniciar os estudos que permitam sustentar e viabilizar tal.

“Esta tem sido a solução defendida pela CIM das Terras de Trás-os-Montes, que ao longo destes últimos anos tem vindo a reclamar realização deste estudo junto do poder central, sustentando a sua posição no facto da ferrovia ser o meio de transporte do futuro, nomeadamente para o transporte mercadorias, contribuir para a descarbonização e surgir como uma oportunidade de criar corredores de aproximação deste território fronteiriço a Espanha”, concluiu a CIM.

Fotografia de arquivo