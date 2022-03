CIM DOURO concentra donativos para a Ucrânia no Centro Multiusos de Lamego

Os durienses mobilizaram-se, nos últimos dias, para ajudar as vítimas do conflito na Ucrânia com a doação de várias toneladas de roupas, bens alimentares, artigos de higiene e outros produtos de primeira necessidade. Todos os donativos estão a ser reencaminhados pelos municípios do Douro para o Centro Multiusos de Lamego com o objetivo de seguirem viagem, durante esta semana, para as organizações que apoiam os refugiados na Polónia.

Nos últimos dias, cerca de 50 voluntários lamecenses disponibilizaram-se para ajudar na tarefa de selecionar, organizar e encaminhar, de acordo com as orientações da Embaixada da Ucrânia, os bens que serão distribuídos no terreno.

Esta segunda-feira, dia 7, começou a chegar, ao Centro Multiusos, o apoio de emergência proveniente dos outros concelhos que compõem a CIM DOURO. O processo logístico está a ser coordenado por esta entidade, com a colaboração do Município de Lamego.

A Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Catarina Ribeiro, efetuou esta manhã uma nova visita de trabalho ao local para verificar o andamento da operação: “No âmbito desta campanha, estamos a reforçar a nossa capacidade de resposta para conseguir apoiar, o mais rapidamente possível, as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia. É com muita satisfação que vejo, em Lamego e na região do Douro, a entrega de tantos donativos que vão aliviar a situação dramática vivida por milhões de pessoas desde o início do conflito. Esta ajuda vai chegar a quem efetivamente precisa”.