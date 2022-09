CIM Douro distinguida pelo IVDP na categoria Revelação

A Comunidade Intermunicipal do Douro foi distinguida, hoje, pelo Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) na categoria Revelação, pela forma como promoveu a região internacionalmente, tendo sido reconhecida além-fronteiras ao ser escolhida para Cidade Europeia do Vinho em 2023, numa candidatura conjunta de 19 municípios, que teve a virtude e a visão de unir terras distintas num só território, sob o lema “All Around Wine, All Around Douro”.

Para o Presidente da Cimdouro, Carlos Silva Santiago, “esta distinção é o reconhecimento que a Europa faz às gentes do Douro. “É também uma forma de valorizar o nosso produto, promovendo o nosso território. Se em tempos o Douro saiu e teve necessidade de se mostrar ao Mundo, com esta distinção é a oportunidade que temos de trazer o Mundo ao nosso Douro, para reconhecer o trabalho dos nossos viticultores e a resiliência das nossas gentes”, disse.

Já o Presidente do Município da Régua, José Manuel Gonçalves, também Presidente da comissão executiva da Candidatura “All around wine, All around Douro“ diz que“ o reconhecimento do IVDP à Comunidade Intermunicipal do Douro, nomeadamente aos 19 autarcas, para além de ser motivo de orgulho é uma responsabilidade acrescida para o ano de 2023. Um trabalho que será articulado por todas as instituições públicas e privadas com o objetivo conjunto de promover, divulgar, mas acima de tudo ganhar sustentabilidade económica e ambiental para o futuro da região demarcada do Douro, património da humanidade… Hoje o Douro fala a uma única voz”.

A distinção foi entregue pela Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes. Também esteve presente a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

O Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP) assinalou o Dia Internacional do Vinho do Porto com a atribuição dos prémios “Douro+Sustentável”. As distinções foram entregues no dia em que se assinalam os 266 anos da criação da mais antiga região demarcada do mundo: o Douro Vinhateiro.