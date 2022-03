CIM Douro envia dois autocarros à Polónia para trazer 100 refugiados ucranianos

Saem amanhã do território da CIMDOURO dois autocarros com destino a Varsóvia, Polónia, para transportar cerca de 100 cidadãos ucranianos para Portugal, que serão acolhidos nos concelhos da região do Douro. A iniciativa, desencadeada em coordenação com a Secretaria de Estado das Migrações, surge depois de a CIMDOURO ter manifestado disponibilidade para acolher cerca de 400 refugiados do conflito na Ucrânia.

À espera dos autocarros da CIMDOURO estará o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, que se encontra em Varsóvia, e que garantirá que cerca de 100 cidadãos ucranianos, maioritariamente mulheres e crianças, chegarão, na próxima semana, ao Douro.

Os 19 Municípios que integram a CIMDOURO estão devidamente preparados para os acolher e integrar nos seus territórios, estando a ser criada já uma rede de apoio dos Gabinetes de Ação Social regional que garanta a receção e todas as condições para o correto acompanhamento às mães e crianças que fogem desta guerra que assola a Ucrânia.

Após a recolha de bens feita no fim de semana passado, em todos os municípios da CIMDOURO, está a ser ultimado, em coordenação com o Consulado da Ucrânia no Porto, o maior corredor de ajuda humanitária do nosso país, com bens essenciais, alimentos, medicamentos e roupas para serem levados até à fronteira da Ucrânia na próxima semana. Num ato de grande solidariedade e envolvimento dos concelhos da CIMDOURO, o Centro Multiusos de Lamego foi o centro de operações, de onde partirá mais de uma dezena de camiões com muitas toneladas de produtos que pretendem aliviar o sofrimento dos refugiados da guerra na Ucrânia.

Este exigente processo logístico envolveu todas as comunidades da CIMDOURO, contou com o dinamismo dos municípios e a ajuda direta de várias dezenas de voluntários.