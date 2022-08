CIM Douro promove reunião de emergência devido à situação de seca severa

A seca severa no território levou a Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) a estar reunida na manhã desta sexta-feira, no Museu do Douro, sito no Peso da Régua.

A reunião teve a presença do Secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento, João Paulo Catarino, e do vice-presidente do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado.

Nesse sentido, os Municípios que integram a CIM do Douro estão expectantes quanto às possíveis soluções que possam ser apresentadas, nesta reunião de emergência para mitigar esta seca severa que se vive na região e que tanto preocupa os autarcas e as suas populações.