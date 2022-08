CIMAT aposta na valorização dos produtos biológicos da região no “Canto do Bio”

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) inaugurou esta quarta-feira, dia 24 de agosto, no Mercado Municipal de Chaves, o “Canto do Bio”, um espaço que surgiu no âmbito da adesão do Alto Tâmega e Barroso, em 2018, à rede internacional de Bio Regiões.

A sessão inaugural contou com a presença, entre outros, do Primeiro Secretário da CIMAT, Ramiro Gonçalves, da Diretora Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), Carla Alves, e da Vereadora da Câmara Municipal de Boticas, Isabel Torres.

Com o projeto “Canto do Bio”, à quarta-feira de manhã, dia em que se realiza a feira semanal em Chaves, os produtores locais passam a ter à sua disposição um stand em pleno mercado municipal dedicado à venda de produtos biológicos certificados.

Os produtos do Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), bem como o Mel de Barroso biológico, foram alguns dos artigos em destaque na abertura oficial do espaço.

O “Canto do Bio” é o primeiro passo de um conceito que se pretende replicar nos restantes cinco municípios do Alto Tâmega (Boticas, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), de forma a que os produtores locais possam ter um ponto de venda e, simultaneamente, divulgação dos seus produtos.

De forma a dar seguimento à valorização dos produtos biológicos do Alto Tâmega e Barroso, está agendado para o próximo dia 13 de setembro, no BNB, o “1º Fórum da Bio Região do Alto Tâmega e Barroso – Caminho da Sustentabilidade”.