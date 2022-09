CIMAT prorroga prazo para candidaturas ao Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso”

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega anunciou que o prazo de submissão de candidaturas ao Concurso de Ideias “Empreender no Alto Tâmega e Barroso” (grupo 1) foi prorrogado até às 23h59 do dia 30 de setembro de 2022.

Para concorrer basta preencher a ficha de inscrição, onde se deve apresentar de forma resumida a ideia de negócio que, posteriormente, deve ser enviada para o e-mail empreendedorismo@cimat.pt. Para esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o concurso também deverá ser usado este mesmo endereço eletrónico.

+ info em https://altotamegaempreende.pt/service/concurso-de-ideias/

GC CIMAT