CIMDOURO avança com ação Judicial contra a Caixa Geral de Depósitos

Face à constatação da redução do serviço prestado pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) em alguns balcões no território da Comunidade Intermunicipal do Douro (CIMDOURO) e esgotadas todas as tentativas de diálogo, quer com a administração da CGD, quer com o Ministério das Finanças (que tutela a mesma), a CIMDOURO avançou com uma ação judicial contra a CGD, apresentada na passada segunda-feira, 23 de agosto, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela. Esta ação resulta de uma uma posição tomada por unanimidade pelos dezanove autarcas que constituem a CIMDOURO, e em representação dos seus 183 866 habitantes.

“Os municípios da CIMDOURO não aceitam as dificuldades que a CGD (um banco de capitais inteiramente públicos e com um papel fundamental e insubstituível para o desenvolvimento do país e das populações) tem colocado aos seus clientes abandonando-os e estão frontalmente contra esta desqualificação, que é mais um passo no desmantelamento de um serviço público essencial às populações deste território já de si despovoado, envelhecido e de baixa densidade”, pode ler-se no comunicado em que a entidade acrescenta não entender a ausência de resposta ao pedido de audiência ao Ministro das Finanças, que tutela a CGD.

GC CIM DOURO