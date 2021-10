CIMDOURO e CP criam parceria para divulgar o projeto Passaporte Douro

A CIMDOURO e a CP – Comboios de Portugal criaram uma parceria, no âmbito do Projeto Passaporte DOURO, com o objetivo de promover e divulgar este projeto turístico. A partir de agora, vai poder encontrar cartazes alusivos a este projeto, inédito, que a CIMDOURO desenvolveu para promover turisticamente o património dos 19 concelhos que a constituem, no interior de comboios regionais, interregionais e urbanos, mais concretamente nos comboios do serviço Regional e IR nas linhas do Douro e Oeste e comboios Urbanos do Porto.

Já o Passaporte Douro será acompanhado por um convite para o Comboio MiraDouro, um serviço interregional na linha do Douro, que – pelas suas características singulares – atrai muitos turistas. O Comboio MiraDouro circula durante todo o ano entre Porto – São Bento, Régua e Pocinho. Faça uma viagem única à beira do Rio Douro, aproveite as janelas panorâmicas das carruagens vintage e entre na paisagem classificada pela UNESCO como Património Mundial.

Descubra e viva uma experiência única!” é o slogan do Passaporte Douro, acompanhado pela sugestão de viagem num comboio especial.

Recorde-se que o Passaporte Douro já conta com as parcerias do Instituto do Vinho do Douro e Porto e do Turismo do Porto e Norte de Portugal, entidades que conferem uma dimensão extraordinária a este projeto da CIMDOURO e redobram a certeza de sucesso desta iniciativa.