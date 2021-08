Circo do Coliseu do Porto trouxe alegria a Mondim de Basto

O Circo do Coliseu do Porto apresentou-se ontem, dia 17 de agosto, pela primeira vez em Mondim de Basto, num espetáculo que esgotou a lotação da Escola Básica e Secundária.

Humor, malabarismo, acrobacias, ilusionismo e parkour marcaram as performances desta noite de espetáculo, brilhantemente acompanhados pela Orquestra Circo Coliseu.

Esta apresentação do Circo do Coliseu do Porto integra o projeto De Volta à Praça | Programa Saltimbanco que, em parceria com o Coliseu do Porto Ageas, Teatro Nacional São João, Fundação Consuelo Vieira da Costa, Município de Santo Tirso, Município de Arcos de Valdevez, Município de Mondim de Basto, Município Cabeceiras de Basto e CIM do Tâmega e Sousa, leva a arte do circo, da música e do teatro às praças de várias localidades do norte de Portugal.

No âmbito deste projeto Mondim de Basto recebe ainda, no dia 28 de agosto, às 15:00 horas a Oficina de Circo e Marionetas e às 22:00 horas a peça de teatro Circlus, da companhia Palmilha Dentada; e no dia 4 de setembro, o espetáculo de dança e acrobacia “Rasto”, da companhia Erva Daninha.

O Vereador da Cultura, Nuno Lage, considera este projeto de grande relevância para o concelho de Mondim de Basto, pela forte ligação que os Mondinenses têm à cultura em geral e às artes cénicas em particular e pela dinamização sócio-económica que lhe está associada.

Com entrada gratuita e limitada, os espetáculos estarão sujeitos às normas em vigor da Direção-Geral da Saúde, devido às contingências da pandemia da Covid-19.

O De Volta à Praça é um programa cofinanciado pelo Programa Operacional Regional do Norte (NORTE 2020), Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).