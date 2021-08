Circo do Coliseu do Porto vai estar em Mondim de Basto a 4 de agosto

O Circo do Coliseu do Porto AGEAS vai realizar um espetáculo na próxima quarta-feira, dia 4 de agosto, em Mondim de Basto.

Trata-se de um evento promovido pelo Coliseu do Porto e pelo Teatro Nacional São João, no âmbito do programa “De Volta à Praça” que salta de concelho em concelho com espetáculos de circo, com teatro e dança à mistura.

O espetáculo do Circo do Coliseu do Porto tem início agendado para as 22:00 horas, na Escola Básica e Secundária de Mondim de Basto.

A entrada é gratuita mas limitada. Os interessados poderão garantir o lugar, fazendo a pré-reserva dos bilhetes que se encontram disponíveis no Posto de Turismo.