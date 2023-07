Circuito de Vila Real com mais de 100 pilotos e máquinas clássicas no próximo fim de semana

Cumprida a segunda jornada dos quatro Campeonatos de Portugal de Velocidade de Clássicos, com corridas entusiasmantes e decisões em cima da linha de meta, os clássicos de velocidade deslocam-se até outro clássico. Desta feita o Circuito Internacional de Vila Real que regressa depois de uma ausência prolongada. E provando que a velocidade nacional está bem viva, estão inscritos mais de uma centena de pilotos para a ida à “Bila”!

As quatro disciplinas – Clássicos 1300, Clássicos, Legends e Super Legends – vão ter corridas separadas. Quer isto dizer que cada classe terá a sua corrida.

Os pilotos dos quatro Campeonatos de Portugal de Velocidade vão conhecer um fim de semana muito ativo com sessões de treinos livres e cronometrados para lá das duas mangas que vão disputar. Vai ser um fim de semana muito interessante e intenso, pois a “Bila” não costuma perdoar o mínimo erro!

Luís Alegria e Jorge Marques separados por um ponto nos 1300

O Campeonato de Portugal de Velocidade 1300 tem conhecido domínio repartido. Luís Alegria (Datsun 1200) e Jorge Marques (Toyota Starlet 1300S) estão separados por apenas um ponto à chegada a Vila Real. Oportunidade de ganhar vantagem ou ganhar posição no final do fim de semana de corridas.

Nos H71, Veloso Amaral (Hillman Imp) está na frente de José Moreira (Datsun 1200), mas se olharmos para a Taça 1000, o piloto do Hillman Imp está na frente do Datsun 1000 de Miguel Barata. Já nos H75, Luís Alegria impõe o seu Datsun 1200 a Pedro Barbosa e Nélson Resende, ambos em Datsun 1200. Nos Legends, impõe-se o Toyota Starlet de Jorge Marques ao Peugeot 106 de Duarte Trindade e ao Citroen AX Sport de Luís Mendes. Finalmente, entre os Fiat Punto do Desafio ANPAC, Paulo Teixeira não tem deixado os seus créditos por mãos alheias e domina na frente de Paulo Azevedo e Nunoi+ Dias.

Apesar de problemas no Porsche 911 RSR, João Macedo Silva domina Clássicos

Entre os concorrentes ao Campeonato de Portugal de Velocidade Clássicos, o Porsche 911 RSR de João Macedo Silva domina, apesar de alguns caprichos da mecânica do carro germânico preparado na Garagem Aurora do saudoso Mestre Eduardo. Os bem preparados Ford Escort RS de Rui Costa e de Ricardo Pereira não estão longe de Macedo Silva que lidera, também, entre os H75, na frente de Rui Costa e de António Soares (Ford Escort RS2000).

O Lotus Elan de Vítor Costa está na frente do BMW 2800 CS de Domingos Coutinho e do belíssimo Datsun 240Z partilhado por Aníbal Rolo e Fernando Gaspar, na categoria H71. Os Ford Escort RS 2000 dominam o Grupo 1 com Ricardo Pereira à frente de Luís Liberal e de Francisco Freitas, todos em Ford Escort RS 2000. João Novo (Ford Escort RS) está na frente do Grupo 5, com o Ford Escort RS de João Cruz em segundo e o exótico Mazda RX2 Capella de Marco Pinto a fechar o pódio.

CPV Legends é feudo de Paulo Sousa

Paulo Sousa e o seu BMW M3 têm dominado os Legends: quatro corridas, quatro “pole position”, quatro voltas mais rápidas e quatro vitórias. Paulo Vieira (BMW M3) e Joaquim Soares (BMW M3) ocupam os outros lugares do pódio. Exatamente a mesma classificação dos Legends 99.

Por seu turno, nos Legends 90, o BMW M3 de José Meireles é o líder do campeonato na frente do BMW M3 de Luís Liberal e do VW Golf GTI de João Miguel Ribeiro. Três carros diferentes estão nos três primeiros lugares dos Legends 2000: Honda Integra Type R de José Miguel Almeida, VW Golf GTI de João Miguel Ribeiro e o Peugeot 306 GTI de António Sarabando.

Os Legends 1600 têm na frente do campeonato o Honda Civic de Ricardo Dinis, seguido de Luis Mota em Citroen AX Sport e Gonçalo Novo, ao volante de um Peugeot 106 GTI. Finamente nos Legends Trophy, Arlindo Beça e o espetacular Toyota Carina E 2.0 GTI ex-Troféu Toyota é o mais pontuado na frente do BMW 320iS ex-Troféu Baviera de Luís Império.

Francisco Gonçalves é líder dos Super Legends

O Lotus Elise de Francisco Gonçalves superiorizou-se nas duas primeiras jornadas ao Renault Clio RS de Rui Silva e ao Renault Clio Cup de António Duarte. Rui Silva é o melhor dos Super Turismo na frente de Marco Pinto Moura e da dupla Valdemar Nóvoa e Luís Nóvoa, ao volante de um Honda Civic Type R. O Clio Cup de António Duarte e telmo Nunes são os melhores nos Super Trophy, seguidos por Filipe Ferreira (Honda Civic Type R do Troféu Cars & Vibes) e Raúl Delgado em carro idêntico. Nos Super Extra, o Lotus Elise de Francisco Gonçalves é líder na frente de João Siusa (BMW E30) e Marco Ósorio e Marcos Oliveira ao volante de um Westfield.

O programa da ANPAC no 52º Circuito de Vila Real prolonga-se por três dias. A sexta-feira (14 de julho) está dedicada aos treinos livres e às qualificações das quatro competições. O dia de sábado (15 de julho) está reservado para as primeiras corridas do CPVC 1300 (10:15), CPVClássicos (11:25), CPV Legends (12:35) e CPV SuperLegends (16:35).

Para o último dia do 52º Circuito de Vila Real, domingo (16 de julho) estão guardadas as segunda corridas do CPVC 1300 (09:50), CPV Clássicos (11:05), CPV Legends (12:25) e CPV Super Legends (14:50).

Como sucede em todas as organizações da ANPAC – desta feita com a colaboração do CAVR – Clube Automóvel de Vila Real – as corridas terão transmissão em “streaming” nas redes sociais da ANPAC (Facebook) e para seguir os tempos e as incidências de toda a atividade em pista, está disponível um “livetiming” que pode aceder em www.cronobandeira.com.