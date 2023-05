Circuito de Vila Real receberá prova de 6 Horas de Resistência

O Circuito Internacional de Vila Real recebe nos dias 14, 15 e 16 de julho uma prova de resistência e as provas do Campeonato Nacional. As 6 Horas Vila Real vão certamente ser do agrado o público que pode ver carros de Grande Turismo na pista citadina.

As 6 Horas Vila Real vão regressar em julho a Vila Real depois de em 1969 ter sido realizada esta prova de resistência, na altura na Classe Sport que contou com 28 pilotos inscritos.

A prova acontece uma semana depois das 12h do Estoril, com os carros a fazerem uma pequena viagem até ao norte do país para mais seis horas de prova. O formato será dividido, com uma corrida de 3 horas no sábado e outras de 3h no domingo.

As primeiras três horas da corrida terminarão ao pôr-do-sol e a tradicional intervenção noturna da Creventic será iniciada com um enorme espetáculo de fogo-de-artifício. O fim-de-semana termina com as últimas três horas das 6H de Vila Real no domingo, 16 de julho.

O Circuito Internacional de Vila Real tornar-se-á o 25º circuito diferente a receber o promotor neerlandês desde o evento inaugural das 24H SERIES no Autódromo do Dubai em 2006.