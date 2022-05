Circuito Internacional de Vila Real está de regresso com WTCR e provas nacionais

Após dois anos de interregno, o Circuito Internacional de Vila Real (CIVR) está de volta, de 1 a 3 de julho, com a sua 51ª edição. Este ano, o regresso é “em força” com seis provas, nacionais e internacionais, das quais se destaca não só o WTCR, Taça do Mundo de Carros de Turismo, que traz a sua quinta etapa a Vila Real, mas também as provas do campeonato nacional de velocidade, o troféu Kia, Legends e uma demonstração de carros elétricos. O WTCR terá duas corridas, ambas marcadas para domingo.

Tal como nas edições anteriores, as provas nacionais têm sido alvo de uma elevada procura e, até à data, já se contabilizou um recorde de inscrições. “Estamos a ter muitos pilotos inscritos nas provas nacionais”, confirmou José Silva, da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR), acrescentando que as mesmas ainda estão a decorrer.

Por sua vez, o autarca vila-realense, Rui Santos, frisou que aguarda um regresso “com provas bem disputadas, cheias de adrenalina”, reavivando a impressão digital e a bandeira que este evento é para a cidade transmontana. Ao mesmo tempo, exprimiu o desejo de “que os comerciantes possam fazer negócio, que o retorno económico seja elevado e que o orgulho por esta bandeira cresça”.

Reportagem completa na edição de 25 de maio do Notícias de Vila Real