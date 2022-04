CITAB assinala Dia Mundial da Terra com visita a alunos de São João da Pesqueira

Os cuidados a ter com o ambiente e a ideia de sustentabilidade foram os principais assuntos que o investigador João Carrola, do Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB), levou a mais de meia centena de alunos do Ensino Secundário de São João da Pesqueira. A iniciativa decorreu no auditório da Biblioteca Municipal desta localidade e foi uma das iniciativas propostas para celebrar o Dia Mundial da Terra que se comemorou a 22 de Abril.

“Aproveitei para lhes transmitir a investigação que fazemos no CITAB para os sensibilizar para a conservação do ambiente e para os alertar para a redução da aplicação de pesticidas e adubos”, explica João Carrola.

Inserida no âmbito da 1ª Feira da Terra, esta palestra quis deixar um alerta acerca da poluição da água e do solo, “com especial atenção aos solos agrícolas que são muito importantes na produção de alimento”, esclarece o investigador.

Na plateia estavam alunos pré-universitários que tiveram a oportunidade de fazer questões sobre o ambiente e acerca do que se pode fazer para minimizar os impactos da poluição. Ao mesmo tempo, perspetivavam o seu futuro enquanto cientistas, investigadores ou alunos universitários.

“Eventualmente, estamos aqui perante futuros alunos da UTAD, alguns deles até poderão vir a participar em atividades de investigação nas diferentes linhas de investigação que temos no CITAB. Por isso, é muito importante que, desde cedo, fiquem sensibilizados para a proteção da água, dos solos, do ambiente e das pessoas”, remata o investigador.

Fundado em 2007 e classificado pela FCT como “Muito Bom”, o CITAB continua empenhado em estreitar relações com o território e a comunidade. “O papel dos nossos investigadores também passa por levar às salas de aulas iniciativas desta natureza, nomeadamente as que têm como foco o Ambiente, Agricultura, Floresta ou as novas Tecnologias”, frisa a diretora Ana Barros.

GC CITAB