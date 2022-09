CITAB associa-se ao Ecology Day

O Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB) está a organizar uma caminhada pela Ecovia do Corgo, com início marcado para as 9h da próxima quinta-feira, dia 15 de setembro, no âmbito do Ecology Day, uma iniciativa internacional.

O passeio arranca no Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e vai fazer parte de um conjunto de eventos de cariz ecológico a nível nacional, promovidos pela Sociedade Portuguesa de Ecologia e pela Federação Europeia de Ecologia.

O coordenador desta atividade é o investigador Mário Santos, do CITAB, que vai acompanhar e ajudar os participantes a compreender as técnicas de observação de aves, bem como as normas e condutas a manter durante caminhadas com esta tipologia.

Os participantes podem esperar um passeio pedagógico com cerca de 3 horas que se fará em direção a Vila Real ou ao Peso da Régua, em função das condições atmosféricas. Independentemente do trajeto, o objetivo da tirada será sempre o mesmo: “Acredito que, no final da atividade, os participantes serão capazes de fazer a distinção entre os principais grupos de aves e reconhecer características etológicas e ecológicas”, garante o investigador.

Ao contrário de anos anteriores, em que esta atividade foi mais vocacionada para cientistas ou gestores de áreas protegidas, este ano pretende-se chegar a um público mais alargado e de todas as faixas etárias.

“Estas atividades inserem-se no âmbito da educação ambiental, neste caso específico, educação para a ecologia, biodiversidade e conservação da natureza. Considerando a erosão atual da biodiversidade e as alterações profundas dos ecossistemas, creio que podemos sensibilizar, alertar e colocar em ação os cidadãos. Também quero acreditar que este tipo de atividades pode ser o embrião de uma maior ligação entre a academia e a sociedade para a resolução local dos graves problemas que enfrentamos globalmente”, remata o também docente da UTAD.

CITAB – Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas

O CITAB é composto, atualmente, por 281 investigadores e bolseiros e está a comemorar, em 2022, o seu 15º aniversário. Este centro de investigação, instalado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), tem 73 projetos nacionais e internacionais em curso e recebeu a classificação de “Muito Bom” na última avaliação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).