Clássicos em Lamego recriaram Rally de Portugal

Os pilotos e navegadores participantes na edição deste ano do Rally de Portugal Histórico subiram esta quinta-feira, dia 7, a Rampa de Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego. Organizado pelo ACP – Automóvel Club de Portugal, esta competição percorreu o trajeto sinuoso, duas vezes, em ritmo de Prova Especial de Classificação.

O Município de Lamego foi mais uma vez parceiro deste evento o qual já se tornou uma presença habitual na região duriense e é muito acarinhado pelos lamecenses.

Ao longo do percurso, foram muitos os aficionados do desporto automóvel que puderam recordar os tempos áureos dos ralis e admirar os carros clássicos que fizeram história no Rally de Portugal e no Mundial.

A 15ª edição do Rally de Portugal Histórico, uma das mais exigentes provas de regularidade histórica da Europa, está na estrada até este sábado para cumprir cerca de 2000 quilómetros.