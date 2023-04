CLDS 4G promoveu webinar “Faz Acontecer” em Boticas

O projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS 4G “Boticas ComVida”, sob a coordenação da Câmara Municipal de Boticas, promoveu na passada quinta-feira, dia 5 de abril, o webinar “Faz Acontecer”.

A iniciativa, que contou com a presença da Vereadora da Câmara Municipal, Isabel Torres, foi dinamizada por André Leonardo, empreendedor e professor convidado no Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE) e teve como objetivos estimular os participantes, sobretudo alunos do Ensino Secundário, a desenvolverem as suas capacidades empreendedoras, numa perspetiva de reforço da iniciativa, inovação, criatividade, gosto pelo risco, no sentido de criarem uma primeira abordagem à atividade empresarial.

Tendo palestrado para mais de 42 mil pessoas em 9 países, André Leonardo utiliza as suas experiências para, numa palestra motivacional “fora da caixa” e de registo informal, abrir horizontes e inspirar os participantes a tornarem reais as suas ideias.

GC