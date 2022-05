Clericus Cup: torneio de futsal entre padres está de volta

Após dois anos de interregno, devido à pandemia, voltará a realizar-se entre os dias 4 e 6 de julho o torneio de futsal entre os padres das várias dioceses do país. A XV edição do torneio terá lugar na cidade de Chaves e será organizada pelos padres da diocese de Vila Real, campeã em título, com a colaboração da Câmara Municipal de Chaves.

Este evento, para além de pretender mostrar um outro lado da vida dos padres, sim, porque os padres também praticam desporto, tem como objetivo promover a modalidade que tantos e tão bons frutos tem dado a nível nacional e internacional. Como tal, para além do torneio propriamente dito, contará com alguns momentos de partilha e descoberta para todos os intervenientes, sob o grande tema: Fé, Futsal, Juventude.

O primeiro destes momentos acontecerá já no dia 11 de maio, pelas 21 horas, no auditório Eng. Luís Coutinho, em Chaves. Neste dia, ao jeito de uma mesa redonda, estarão presentes: Jorge Braz, selecionador nacional de futsal masculino, vencedor do europeu da modalidade em 2018 e 2022, bem como do mundial em 2021; Rute Carvalho, que conta com algumas experiências como treinadora de futsal e assume agora o leme da equipa feminina do GD Chaves; Prof. António Aires, também ele com um vasto currículo no mundo do futsal e atualmente treinador da equipa do Nun´Álvares, da primeira divisão nacional; e o Pe. Marco Gil, natural da arquidiocese de Braga e capitão da seleção nacional de padres. Será, sem dúvida, um bom serão!

Estamos todos convidados a participar e a descobrir mais sobre o desporto e a relação que este pode ter com a fé.