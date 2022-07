Club de Vila Real organiza III Torneio de Ténis de Mesa

O CLUB de VILA REAL organizou o NOSSO III Torneio de Ténis de Mesa nos dias 9 e 10 de Julho no NOSSO SHOPPING, em Vila Real. Depois das ediçoes de 2017 e 2018, o CLUB de VILA REAL pôde realizar nesta fase pós Coivid o seu III Torneio de ténis de mesa, procurando consolidar esta prova como um evento desportivo mas com um ambiente totalmente diferente ao que se vive nos pavilhões. Estiveram 11 mesas distribuídas em todo o espaço do Nosso Shopping, devidamente equipadas para jogos de qualidade.

Este ano a edição contou com cerca de 150 atletas inscritos, mais de 10 equipas em competição, oriundas da Zona Norte e Centro do país e também com uma equipa da Galiza, um indicador da atração que este torneio está a criar no seio dos atletas mesatenistas.

A equipa de arbitragem esteve sob a orientação da dupla de árbitros José Santos, da Associação de Ténis de Mesa do Porto e de Alfredo Gouveia da Associação de Ténis de Mesa de Vila Real, árbitros experientes e que conferriram rigor a este torneio.

Ainda as portas do Nosso Shopping não tinham aberto já era grande o número de atletas à espera de poderem aceder aos espaços de jogo. A partir das 8.30 puderam iniciar os aquecimentos para preparar o dia de competição e desde então foram chegando os atletas, os treinadores e muitos acompanhantes enchendo os espaços disponíveis para dar lugar à competição.

No sábado, dia 9, jogaram os escalões sub-10, sub-15 e seniores, sendo que as partidas se foram desenrolando ao longo do dia, com a fase de grupos durante a manhã a definir os atletas que passariam aos mapas finais a disputar da parte da tarde.

Os resultados foram os seguintes:

Sub-10 Femininos

1º Gabriela Pina (CTM Mirandela)

2º Carolina Almeida (Ala de Gondomar)

3º Mariana Pinto (AR Canidelo)

4º Alice Gonçalves (AR Canidelo)

Coletivamente

1º CTM Mirandela

2º Club de Vila Real

3º AR Canidelo

Sub-10 Masculinos

1º João Seramota (CTM Mirandela)

2º Diogo Nogueira (CCR Arrabães)

3º Rodrigo Lourenço (CTM Mirandela)

4º Fernando Borges (Club de Vila Real)

Coletivamente

1º CTM Mirandela

2º CCR Arrabães

3º Club de Vila Real

Sub-15 Femininos

1º Mariana Costa (AR Canidelo)

2º Íris Gonçalves (AR Canidelo)

3º Margarida Gonçalves (Club de Vila Real)

4º Sofia Carneiro (Club de Vila Real)

Coletivamente

1º Club de Vila Real

2º AV Lamego

3º AR Canidelo

Sub-15 Masculinos

1º Gabriel Monteiro (NCR Valongo)

2º Pedro Lopes (NCR Valongo)

3º André Silva (Ala de Gondomar)

4º David Lin (NCR Valongo)

Coletivamente

1º NCR Valongo

2º Club de Vila Real

3º Ala de Gondomar

Seniores Femininos

1º Carla Machado (AA Didáxis)

2º Joana Machado (AA Didáxis)

3º Linda Moreira (NCR Valongo)

Seniores Masculinos

1º João Teixeira (NCR Valongo)

2º Vicente Gouveia (GD S. Cibrão)

3º Paulo Moreira (ACR Valdágua)

4º Pedro Brandão (NCR Valongo)

Coletivamente

1º NCR Valongo

2º ACR Valdágua

3º Club de Vila Real

O dia terminou com um lanche oferecido pelo CLUB de VILA REAL a todos os participantes, onde o convívio entre todos os clubes e atletas marcou novamente a diferença para os torneios de pavilhão com este momento de descontração.

No domingo disputaram-se as provas de Sub-12 e Sub-19. De salientar as vitórias em sub 12 dos atletas Sofia Carneiro e José Azevedo, ambos do Club de Vila Real, o que demonstra que continuamos a ser uma das principais escolas de ténis de mesa formação do país.

Os resultados foram os seguintes:

Sub-12 Femininos

1º Sofia Carneiro (Club de Vila Real)

2º Marta Monteiro (Club de Vila Real)

3º Alice Gonçalves (AR Canidelo)

4º Carolina Almeida (Ala de Gondomar)

Coletivamente

1º Club de Vila Real

2º AR Canidelo

3º Ala de Gondomar

Sub-12 Masculinos

1º José Azevedo (Club de Vila Real)

2º Guilherme Pontes (Ala de Gondomar)

3º Fernando Borges (Club de Vila Real)

4º Henrique Guedes (Ala de Gondomar)

Coletivamente

1º Club de Vila Real

2º Ala de Gondomar

Sub-19 Femininos

1º Mariana Costa (AR Canidelo)

2º Íris Gonçalves (AR Canidelo)

3º Beatriz Almeida (Ala de Gondomar)

4º Margarida Barbosa (Ala de Gondomar)

Coletivamente

1º AR Canidelo

2º Ala de Gondomar

3º Club de Vila Real

Sub-19 Masculinos

1º Gabriel Pinto (Ala de Gondomar)

2º Ruben Neves (Ala de Gondomar)

3º Rodrigo Pinto (Club de Vila Real)

4º João Morais (Independente)

Coletivamente

1º Club de Vila Real

2º Ala de Gondomar

Por fim, como em todos os torneios é entregue o prémio absoluto ao clube que mais vitórias teve coletivamente ao longo dos 2 dias do torneio. No contabilidade geral o CLUB de VILA REAL foi destacadamente o clube que mais vitórias coletivas alcançou, sagrando-se vencedor Absoluto do Torneio, pelo terceiro ano consecutivo.

A festa continuou mais uma vez num lanche convívio entre todos os participantes.

Foi visível ao longo de todo o torneio a satisfação não só dos vencedores mas de todos quantos participaram neste torneio diferente, os que repetiam pela terceira vez a participação garantiram que o sucesso dos anos anteriores se repetiu e os que participaram pela primeira vez ficaram com vontade de voltar na próxima edição.

A organização do torneio estava satisfeita no final, tendo garantido todas as condições para a prática desportiva competitiva num recinto que exige imaginação, garantindo o cumprimento dos horários, as regras de jogo e acima de tudo o desportivismo. Eram muitas as camisolas amarelas dos atletas do CLUB de VILA REAL e de todos os elementos da organização, constituída essencialmente por pais dos atletas do CLUB de VILA REAL, que de outra forma teria muita dificuldade em levar a bom porto um torneio desta envergadura, quer em termos de atletas envolvidos, quer em termos de mesas para os jogos quer no espaço por onde se distribuíam as mesas. Os pais dos atletas constituíram-se como um importante e fundamental grupo de pais-trocinadores.

Os patrocinadores do evento foram muitos e foram especialmente importantes quer na disponibilização de muitos prémios aos vencedores, quer na capacidade do CLUB para oferecer um convívio sempre que terminavam as provas.

A Administração do NOSSO SHOPPING está mais uma vez de parabéns por apoiar um evento desta dimensão num espaço comercial, onde a logística não é fácil, mas que acreditou e venceu o desafio.

O CLUB de VILA REAL vive um excelente momento, quer nos resultados que alcança, quer na criação de um grupo de trabalho coeso.

Venha a próxima edição do NOSSO TORNEIO DE TÉNIS DE MESA foi a frase mais ouvida no final, especialmente dos clubes participantes.