Club de Vila Real vence Torneio cidade de Lamego em Ténis de Mesa

Foram mais de 20 os atletas de diferentes escalões que representaram o Club de Vila Real no passado fim de semana no Torneio aberto cidade de Lamego, uma das principais provas do circuito nacional.

Mais uma vez o Club teve um bom desempenho, alcançando vários lugares no pódio, tanto em termos individuais como coletivos, o que demonstra que é efetivamente uma das principais escolas de Ténis de mesa do país. A cereja no topo do bolo acabou por chegar com a vitória da equipa feminina de sub-19, classificação alcançada em conjunto por Carolina Rocha (excelente 2ºlugar), Adriana Friães (5ºlugar) e Leonor Miguel (derrotada na fase de grupos).

De salientar também o 5ºlugar alcançado em Sub-12 pelo atleta Bruno Barros, o que demonstra mais uma vez que este faz parte do leque de melhores atletas do seu escalão. Destaque ainda para o 5º lugar alcançado pela atleta Marta Monteiro em Sub-12, o que vem demonstrar a evolução da jovem atleta na modalidade.

Os resultados mais significativos foram os seguintes:

Sábado:

Sub-10 Fem.

Entrada no mapa final de 16 atletas de

Analisa Seixas

Francisca Caldeira

Francisca Rebelo

Sara Teixeira

Boa prestação de Mafalda Monteiro.

Sub-10 Masculino:

Entrada no mapa final de 32 atletas de Guilherme Leite.

Boa prestação de Josué Penelas.

Sub-15 Fem.

Entrada no mapa final de 32 atletas de Margarida Gonçalves (1/8 de final) e de Margarida Honrado (1/16 de final).

Sub-15 Masculinos

Bruno Barros e Guilherme Alvadia (ambos perderam nos 1/16 de final)

De salientar a estreia de mais 2 atletas da formação: Analisa Seixas e Francisca Caldeira, que deram assim os primeiros passos na modalidade e demonstraram que no futuro o Club pode contar com elas.

Domingo:

Sub-12 Fem.

Marta Monteiro – 5ºlugar

Sofia Carneiro – 9ºlugar

Sub-12 Masc.

Bruno Barros – 5º lugar

José Azevedo – 1/16 final

Sub-19 Masc. – Igor Kyrychenko – 1/32 de final

Sub-19 Fem.

Carolina Rocha – 2º lugar

Adriana Friães – 5º lugar

Equipa de Sub-19 feminina – 1º lugar

No próximo fim de semana, mais de vinte atletas do Club participarão no Torneio Transmontano, prova que se irá realizar na cidade de Vila Real.