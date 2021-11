Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas Morgado Mateus foi o anfitrião dos “Encontros Mobilizadores”

O Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus e o seu Clube Ciência Viva na Escola foram os escolhidos pela Equipa de Coordenação Nacional da Rede de Clubes Ciência Viva (DGE e Ciência Viva) para anfitriões da iniciativa a nível nacional: “Encontros Mobilizadores”. Este encontro realizou-se no passado dia 15 de novembro, no auditório da Escola sede e teve como objetivo principal dar a conhecer o trabalho desenvolvido no Clube Ciência Viva na Escola (CCVnE) às escolas que pretendem criar o seu Clube e aderir à Rede Nacional.

No encontro, para além da equipa de coordenação nacional, marcaram presença o Sr. Diretor do Agrupamento, Ricardo Montes, alguns docentes/investigadores parceiros da instituição UTAD (Professores Doutores, Ana Cláudia Coelho, Isilda Rodrigues e Paulo Favas), Diretora do CCV de Bragança, Dra Ivone Fachada, assessor Vítor Fernandes, instituições disponíveis para estabelecer parcerias com os clubes, tais como:Centro de Investigação em Digitalização e Robótica Inteligente (IPB); Escola de Ciências, Vida e Ambiente da (UTAD), representado pela docente e investigadora Ana Lúcia Pinto Sintra; Centro Ciência Viva de Bragança e Museu do Côa – Centro Ciência Viva. Estiveram ainda presentes diretores e docentes convidados pela equipa de coordenação nacional de 51 escolas/agrupamentos e, como não poderia deixar de ser, alguns elementos da equipa do Clube Ciência Viva do Agrupamento e alguns alunos. A equipa do Clube Ciência Viva envaideceu-se, ainda, com a presença da Sra Coordenadora de Departamento de Ciências Experimentais, Luísa Sousa, departamento ao qual pertence a maioria dos elementos do Clube Ciência Viva na Escola do Agrupamento.

Foi feita uma partilha breve e sumária das muitas e diversificadas atividades desenvolvidas no Clube, com a colaboração de alguns alunos (Cristiana Azevedo, Filipa Pereira, Helena Correia do 11º B, Carolina Alves do 12º B e Miguel Carvalho do 7º G) que simularam uma atividade prático-experimental “efeito de estufa no Planeta” e cantaram duas canções com letras elaboradas pelos próprios “Ciclo da água e proteção do planeta” e “Proteção animal/poluição” numa simulação do concurso “canção-ciência”, atividade realizada no Clube.

O encontro correu de forma excecional, tendo a equipa de coordenação nacional e todos os convidados ficado maravilhados com a receção e com a quantidade e qualidade das atividades partilhadas/desenvolvidas no Clube Ciência Viva do Agrupamento. Os testemunhos dos alunos participantes é espelho desse sucesso:

«Participar na canção ciência foi uma das melhores experiências escolares que já tive. Durante tempos de pandemia foi o que me manteve ocupada e motivada para criar uma música com o tema ciência. Acho uma iniciativa ótima da escola fazer este tipo de concursos pois não só capta a atenção dos alunos como aumenta a nossa criatividade e autonomia! Adorei e recomendo a todos participarem pois é uma maneira alternativa de aprendermos mais sobre qualquer assunto relacionado com o tema.» Carolina

«A participação neste projeto foi muito enriquecedora, em vários aspetos. Percebemos o quanto a ciência pode ter um impacto positivo em nós alunos, através dos variados projetos que podem ser implementados nas escolas, o quanto estes podem melhorar a nossa experiência escolar, mas também aumentar o nosso interesse, curiosidade pela ciência e, portanto, as escolas deveriam apostar mais neste tipo de atividades, também porque estaríamos mais bem preparados para o nosso futuro, com toda a experiência e conhecimento que obteríamos. Esta nossa participação permitiu-nos sair da nossa zona de conforto, desenvolver as nossas capacidades comunicativas, desinibir a nossa timidez, e melhorar a capacidade de trabalhar em equipa e de entreajuda.», Cristiana, Filipa e Helena

«Adoro as atividades feitas no Clube Ciência Viva do Agrupamento, principalmente o canção-ciência porque aprendemos as matérias das disciplinas e ficamos a saber mais sobre assuntos da ciência de maneira mais fácil e divertida. Também podemos fazer letras sobre assuntos que nos preocupam, como por exemplo a proteção dos animais, que foi o que eu fiz. Adorei participar no encontro mobilizador.», Miguel

A equipa do Clube Ciência Viva na Escola do Agrupamento agradece a todos os que, de alguma forma, têm contribuído para este sucesso!

A Equipa do Clube Ciência Viva na Escola

do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus