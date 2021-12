Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves doa sede e bens ao município

Procedeu-se ontem, dia 21 de dezembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, à assinatura da escritura de doação pelo Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves à autarquia. A sessão contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal e dos elementos da direção do Clube, assim como o representante dos associados do mesmo, sendo a escritura assinada respetivamente pelo Presidente da Câmara, Nuno Vaz e pelo Presidente e Vice-Presidente do Clube de Campismo e Caravanismo, Albano Gomes e Manuel Cepeda.

Por dissolução dos órgãos sociais da Associação, esta deliberou doar o seu espólio, constituído por dois imóveis, troféus e capital financeiro na ordem dos 70 mil euros, para administração municipal. A autarquia fica assim responsável por investir o valor adquirido no Parque de Campismo da Quinta do Rebentão, a executar nos anos de 2022 e 2023.

Para o autarca flaviense, este ato abnegado denota um sentimento de grande nobreza e altruísmo em favor da cidade. Acrescentou, ainda, que enquanto representante do município que acolhe esta dádiva, pretende estar à altura da transmissão desse legado e que tudo fará para que a memória possa perdurar através do investimento no Parque de Campismo, que até aos dias de hoje tem sido um exemplo da hospitalidade flaviense. Deixou ainda “um penhorado agradecimento, em nome dos flavienses, pelo trabalho e dedicação em prol do bem comum”.

O Clube de Campismo e Caravanismo de Chaves foi fundado em 1973 e até à data registou organização e participação em vários encontros do movimento campista a nível nacional e internacional.