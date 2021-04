Clube de Ténis leva prática desportiva a 800 alunos de Vila Real

O Clube de Ténis de Vila Real começou, nesta segunda-feira, com o programa “A Minha Escola Tem Ténis”, que leva a metodologia “Play + Stay” às escolas do concelho de Vila Real.

A iniciativa irá abranger cerca de 800 alunos, nesta primeira fase, que decorre até ao dia 15 de maio, abarcando várias escolas do 1º ciclo do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Posteriormente, na segunda fase, o programa incluirá as restantes escolas e pré-escolar.

“Trata-se de um projeto ambicioso que exige bastante dedicação e organização”, informou José Ribeiro, da direção do Clube de Ténis de Vila Real.

O objetivo do programa será “massificar a prática desportiva”, nomeadamente do ténis, “permitindo aos habitantes do concelho de Vila Real tirar todos os benefícios que a prática desportiva lhes pode proporcionar”.

Iniciativa promovida internacionalmente

O “Play + Stay” consiste numa nova metodologia de ensino e aprendizagem do ténis desenvolvida pela Federação Internacional de Ténis (ITF). É um programa validado internacionalmente, já implementado com sucesso nas grandes potências do ténis (Bélgica, França, Holanda, Inglaterra, Suíça, Estados Unidos) e está a ser aplicado em Portugal, desde 2007, pela Federação Portuguesa de Ténis.

O princípio é simples: aprender enquanto se pratica. Ao contrário do método tradicional, em que primeiro se aprende a técnica, de forma exaustiva e repetida e só depois se joga, com o “Play + Stay” o essencial é começar a jogar. É o conceito “Game Based Aproach” aplicado ao ténis.

A técnica é ensinada enquanto se joga, exigindo do professor uma maior participação. O essencial é que o aluno se divirta enquanto aprende.