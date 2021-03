O Município de Vila Real informa que, a partir do dia 1 de abril, será retomado o pagamento do estacionamento tarifado à superfície. Recorde-se que esta isenção entrou em vigor em dezembro de 2020 com o objetivo de dinamizar o comércio na época natalícia, tendo-se prolongado até ao corrente mês de março.

Salienta-se que, durante este período, a compensação financeira ao concessionário foi assumida pela autarquia.