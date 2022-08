Coimbró Team venceu Torneio Concelhio de Futsal Feminino

Após o interregno de dois anos devido à pandemia de Covid-19, o Pavilhão Desportivo Municipal de Boticas recebeu, no passado sábado, dia 13 de agosto, a final do Torneio Concelhio de Futsal Feminino, que colocou frente-a-frente as equipas “UCC Boticas” e “Coimbró Team”.

No derradeiro confronto entre as únicas equipas a participar na competição, a formação de Coimbró levou a melhor ao bater a adversária com três golos sem resposta, naquele que foi o terceiro embate entre duas as formações.

Além do título de campeã, a equipa “Coimbró Team” arrecadou também os prémios de melhor marcadora, atribuído a Margarida Mota, e ainda de equipa menos batida.

Por sua vez, o conjunto da “UCC Boticas” levou para casa os troféus de fair-play e de revelação, conquistado pela atleta Teresa Gonçalves.

A entrega dos troféus foi feita pelo Presidente e Vice-presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga e Guilherme Pires, respetivamente, pelo Presidente do Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas), Paulo Aleixo, e pelo Presidente da Junta de Freguesia de Boticas e Granja, José Manuel Pereira.

GC CM Boticas