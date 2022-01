Colégio João Paulo II de Vila Real integra Projeto Internacional de Apoio à Aprendizagem e Bem-Estar dos Alunos

As restrições impostas por um contexto global de pandemia conduziram a mudanças muito significativas no nosso quotidiano. Na área da educação, em particular, os diferentes agentes tiveram de se adaptar para poderem continuar a desempenhar o seu papel, nomeadamente através da modalidade de ensino à distância, conectando alunos e professores com o apoio das tecnologias. Um ensino desta natureza trouxe consigo novos desafios e necessidades.

Se, por um lado, o mundo em que vivemos tornou viável o ensino em ambiente digital, por outro, fez espoletar novos desafios, como o de garantir o desenvolvimento de competências socioemocionais (as designadas soft skills). As soft skills são essenciais no processo de formação do indivíduo, uma vez que permitem o estabelecimento de relações positivas com os seus pares e contribuem no futuro para o seu sucesso pessoal e profissional.

A pensar na relevância que estas competências assumem e na dificuldade associada ao seu desenvolvimento no ensino à distância, a ASDPESO, entidade titular do Colégio João Paulo II – Vila Real, associou-se a um projeto internacional, o S4B – Digital Soft Skills for Blended Learning, em parceria com seis entidades de três países europeus. Este projeto visa o desenvolvimento das soft skills dos professores, procurando, desta forma, apoiá-los com estratégias inovadoras no processo de transformação digital, sabendo que o objetivo último é a melhoria das soft skills dos alunos, garantindo assim a sua inclusão e o seu bem-estar.

A primeira reunião deste projeto teve lugar em Sófia (Bulgária), no final do passado mês de dezembro, contando com a participação de algumas instituições escolares e organizações não governamentais da Bulgária, Roménia e Espanha. Portugal marcou presença através do Centro de Desenvolvimento Pessoal e Social, uma valência da ASDPESO constituída com o objetivo de implementar ações que promovam o acesso equitativo a conhecimentos relevantes para o desenvolvimento de competências pessoais, ambientais, relacionais e sociais, entendidas como fundamentais para capacidade de agir e reagir a distintas situações em diferentes contextos.

Esta colaboração insere-se numa das linhas de desenvolvimento estratégico do Colégio João Paulo II – Vila Real, reconhecendo a importância de aceder em permanência às melhores práticas nacionais e internacionais num quadro de parcerias, transpondo conhecimento adquirido para o contexto educativo, na certeza dos ganhos de qualidade que muito podem acrescentar ao projeto educativo da instituição.