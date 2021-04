Colégio João Paulo II Inaugura Novo Polo em Vila Real

O Colégio João Paulo II, sediado em Braga, vai abrir um novo polo em Vila Real, a funcionar no antigo edifício do Colégio da Boavista. A cerimónia de apresentação será hoje, 7 de abril de 2021, pelas 15.00 horas, nas futuras instalações do Colégio João Paulo II – Polo

de Vila Real, e contará com a presença do Bispo de Vila Real, D. António Augusto Azevedo, do Presidente da Direção da ASDPESO –

Associação para o Desenvolvimento Pessoal e Social, Dr. Mário Paulo Pereira, e de mais Autoridades Civis



O Colégio João Paulo II tem atualmente mais de 1400 alunos inscritos, integrados em todos os níveis de educação e ensino, desde o

berçário até ao 12.º ano de escolaridade. O estabelecimento de ensino é tutelado pela ASDPESO, entidade coletiva de utilidade

pública, sem fins lucrativos, que assume a sua origem católica, centrada na vivência quotidiana dos valores do Amor, da Justiça e da

Paz.



O imperativo estratégico de dinamização e consolidação de um projeto educativo em acentuado crescimento nos últimos anos, potenciado pelos índices de excelência alcançados pelos seus alunos, fazem hoje, do Colégio João Paulo II, uma referência na área da educação.



Colégio João Paulo II: Valores com Futuro



O Colégio João Paulo II foi fundado em setembro de 2006 e tem atualmente dois polos na cidade de Braga. A iniciativa nasceu da vontade e visão de desenvolver um projeto educativo ao serviço das famílias e da comunidade, assumindo o compromisso efetivo de dar corpo à nobre tarefa de educar para os valores.



Nesse sentido, como agente promotor de dinâmicas de interação com os contextos onde se insere, nomeadamente no que refere ao seu contributo para a educação de pessoas que hão de desempenhar papéis cada vez mais ativos na sociedade, o Colégio João Paulo II incorpora no seu quotidiano a responsabilidade de cooperar ativamente para a formação do indivíduo e a sua participação na sociedade.



É nesse sentido que se compromete a observar na sua prática a educação harmónica e integral do aluno e a fomentar o desenvolvimento progressivo das suas potencialidades e aptidões, estimulando a sua criatividade, autonomia, responsabilidade e respeito em relação a si próprio e ao outro.



A equipa que colabora na formação dos alunos do Colégio João Paulo II, em estreito diálogo com toda a comunidade educativa, associa aos conhecimentos, competências e saberes uma larga experiência profissional e estratégias educativas inovadoras, não descurando a importância dos valores e dos afetos na estruturação da personalidade. É através da conjugação destes fatores que o Colégio João Paulo II alcança o seu objetivo principal: a realização dos sonhos e projetos pessoais e profissionais dos seus alunos.