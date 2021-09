Coligação Vila Real à Frente “está preparada para desafios que se avizinham”

A coligação Vila Real à Frente, liderada por Luís Tão, apresentou ontem os candidatos às Juntas de Freguesia, à Assembleia Municipal e à Câmara Municipal, na Praça da Nossa Senhora da Conceição.

Luís Tão, na sua intervenção, destacou a importância das eleições autárquicas, marcadas no dia 26 deste mês, para a mudança de rumo do concelho vila-realense. “Quem quer Vila Real à frente, vota nesta equipa, que hoje aqui está”, referiu o cabeça de lista, reforçando que a equipa apresentada, aliará a experiência à vontade de mudar o paradigma da região.

Segundo Luís Tão, a região apresenta problemas ao nível da perda de população e do desemprego, cuja resolução passa pela criação de políticas de investimento direto que promovam e incentivem o empreendedorismos e a diplomacia económica. “Temos de contrariar as tendências demográficas, sendo necessário revertê-las de forma sustentada e estrutural. É urgente criar politicas de atração de investimento direto, promover e incentivar o empreendedorismo e fomentar a diplomacia económica. Vamos criar um plano estratégico de desenvolvimento económico e social que tenham, entre outras coisas, a promoção de programas de empreendedorismo, envolvendo as escolas, o Regia-Douro Park, a associação empresarial e a universidade. Vamos valorizar as nossas zonas industriais, preparando uma oferta conjunta de maior dimensão. Temos de repensar a estratégia fiscal para atrair pessoas e empresas, e apostas e insistir na diplomacia económica”, sublinhou.

Ao nível da saúde, o candidato à Câmara Municipal de Vila Real destacou a falta de médicos que “não têm qualquer incentivo que os leve a estabelecerem-se na região” e que a desculpa de que o Governo é que tem de resolver esse problema “já não chega”. “A Câmara Municipal de Vila Real tem de assumir a responsabilidade de encontrar incentivos para atrair profissionais, quer seja através de incentivos no arrendamento, na aquisição de casa ou nas deslocações”, destacou, realçando que a autarquia tem capacidade económica para resolver esta situação.

“Vila Real precisa de um novo folgo”

Outro dos pontos destacados por Luís Tão foi a “falta de estratégia e de planificação” por parte do atual executivo municipal que, segundo o candidato, tem o futuro “gerido em cima do joelho” e que esse tem sido o padrão dos últimos oito anos.

“Vila Real precisa de uma liderança com visão estratégica e próxima das pessoas. Uma liderança feita em equipa”, reforçou, acrescentando que Vila Real deverá estar preparado para apresentar projetos credíveis no âmbito do fundos comunitários referentes ao Plano de Recuperação e Reliência.

Assim, no futuro, a coligação Vila Real à frente prevê a aposta no património, na cultura e no turismo através da criação de um museu com centro interpretativo dedicado ao Barro Preto de Bisalhães; a rentabilização das corridas ao longo do ano, com a criação de um museu e realização de eventos que envolvam personalidades do mundo automóvel.

Além disso, Luís Tão anunciou a intenção de criar uma equipa municipal de apoio ao idoso e ao munícipe em fragilidade, “com dinâmicas de apoios social, para combater o isolamento e melhorar a qualidade de vida”.

O candidato conclui demonstrando a confiança depositada na sua equipa, referindo que está preparada apara os desafios que se avizinham.