Colóquio em Montalegre: “O Castanheiro e a Castanha: Que futuro?”

Painel de qualidade no colóquio promovido pela junta de freguesia de Santo André, no concelho de Montalegre, subordinado ao tema “O Castanheiro e a Castanha: Que futuro?”. Oradores de excelência debateram o atual momento deste produto gastronómico do concelho de Montalegre ao mesmo tempo que apontaram caminhos para uma melhor rentabilização.

A sessão foi aberta e encerrada pelo vice-presidente do Município de Montalegre, David Teixeira, que deixou uma mensagem de esperança alertando para a necessidade de um trabalho em parceria de forma a potenciar o alto valor que representa a castanha no território.

“Foi uma tarde fantástica. Foi muito bom ver a nossa população reunida com as universidades e com as outras coletividades. Toda esta região mais baixa do nosso concelho tem a tradição da castanha. É cada vez mais importante olhar para as novas técnicas, para a transformação digital. Ver que estamos perante uma oportunidade para o nosso território. Já produzimos algumas toneladas no nosso concelho, mas podemos duplicar ou triplicar. A castanha e o castanheiro não exigem muita mão de obra nem uma dedicação que ponha em causa qualquer liderança deste processo. Os mais novos podem olhar para este produto como uma opção de vida. Limpa e digna. Seria importante transformar os nossos agricultores em empresários e, desta forma, trazer uma mais-valia para o nosso território”, disse o edil.