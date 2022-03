Colóquio sobre cidades termais reúne em Chaves investigadores da época romana

Chaves vai promover, nos dias 8 e 9 de abril,o Colóquio “Aqvae Flaviae: Cidade Termal”, no âmbito da segunda edição do “Symposium Aqvae: Cidades Termais no Império Romano”. O Centro Cultural de Chaves será o palco do evento, que reunirá algunsdos investigadores que mais se têm debruçado sobre este período, muito particular da cidade de Chaves: a época romana.

Enquadrado com a recente abertura ao público de um dos seus maiores expoentes – as Termas Medicinais de Aquae Flaviae, um monumento único em Portugal e na Europa – este encontro, realizado com a parceria científica da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e do Centro de Formação da Associação de Escolas do Alto Tâmega e Barroso, é o ponto de partida para um vasto conjunto de ações que, pretendem promover este extraordinário património, entre elas visitas orientadas ao Museu das Termas Romanas e Centro Histórico de Chaves.

Recorde-se que a cidade de Chaves foi na época romana a grande urbe de Aqvae Flaviae. Nascida junto à grande via que ligava Bracara Augusta (Braga) a Asturica Augusta (Astorga), a sua importância foi crescendo ao longo dos primeiros séculos da nossa era. Aqui controlava-se a mineração e o transporte do ouro explorados nas minas próximas de Jales e de Três Minas. Chegavam milhares de doentes que vinham de grandes distâncias para se tratarem. A cidade foi crescendo, atingindo o seu apogeu entre os séculos II e III, período durante o qual foi edificada a famosa Ponte de Trajano e em que se transformaram as suas termas num dos maiores e mais bem preservados complexos de águas termais de toda a Hispânia Romana.

O evento, acreditado pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua, está direcionado para especialistas da temática, estudantes do ensino superior, docentes do ensino secundário, técnicos das autarquias e da administração central e demais público interessado.

Os interessados poderão obter mais informações através do e-mail symposiumaqvae@gmail.com e inscrever-se, de forma gratuita, através do link https://forms.gle/shaoijNBMmDyWbLN9

O evento constitui uma das ações da “Operação N.º NORTE-04-2114-FEDER-000336 “Musealização das Termas Romanas de Chaves”, cofinanciada pelo FEDER no âmbito do POR do Norte – Norte 2020.