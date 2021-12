Comando da GNR de Vila Real promove campanha Solidária “Natal mais quente”

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Vila Real, Chaves e Peso da Régua, entre os dias 22 e 24 de dezembro, irá entregar cabazes de Natal na sua área de ação.

Alinhado com a linha de orientação estratégica da GNR de reforçar a proximidade, num quadro de solidariedade humana e próxima, num espírito generoso de partilha de cariz social, com vista a contribuir para o combate ao isolamento e à pobreza, bem como para a levar alguma alegria e conforto a outros lares, o Comando Territorial de Vila Real desenvolveu a iniciativa “Natal mais quente”. Nesse seguimento, e com a participação de Oficiais, Sargentos, Guardas, Guardas-florestais e Funcionários Civis da Unidade, foram recolhidos bens alimentares de primeira necessidade, com o objetivo de prestar, nesta época natalícia, uma ajuda a pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, a viverem sozinhas ou isoladas e com reconhecidas dificuldades socioeconómicas, os quais foram sinalizados no âmbito da Operação “Censos Sénior 2021”, e a quem serão entregues os cabazes de Natal.

Esta ação assume especial relevância numa altura em que se verifica o aumento das dificuldades provocadas pela situação da pandemia COVID-19.