No passado dia 10 de setembro, foram distribuídas 115 novas viaturas de patrulhamento a várias Unidades Operacionais da Guarda Nacional Republicana (GNR), as quais foram adquiridas e entregues à Guarda no âmbito da Lei de Programação das Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviço de Segurança (LPIEFSS), não existindo contudo a realização de cerimónia para o efeito.

O Comando Territorial da GNR de Vila Real recebeu, no âmbito desta ação, três novas viaturas.