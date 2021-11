Comando da PSP de Vila Real promoveu ações de sensibilização sobre bullying

O Comando Distrital de Vila Real, através da Equipa do Programa Escola Segura, realizou ao longo do mês de outubro findo, 48 ações de sensibilização direcionadas à prevenção e combate ao Bullying.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) e este Comando em particular, está fortemente empenhado na exploração deste fenómeno que, localmente contou com a adesão da maioria das escolas da cidade.

Estas iniciativas consubstanciaram-se no âmbito do Dia Mundial de Combate ao bullying, que aconteceu a 20 de outubro p.p., e que assinala a importância da abordagem da temática do “bullying” e do “cyberbullying” junto da comunidade juvenil.

A indisciplina e violência escolar têm merecido especial enfoque por parte da Polícia de Segurança Pública, que se mantém igualmente atenta à ameaça e difamação social através das redes sociais.

As ações da PSP de Vila Real são realizadas por intermédio de apresentações e vídeos selecionados de acordo com os alunos envolvidos, estendendo as ações aos diferentes atores da comunidade educativa de forma a permitir um balanço final e delinear estratégias para os diversos contextos educativos e sociais.

Foram contemplados 8 estabelecimentos de ensino básico do 1.º, 2.º e 3.º ciclo, com a presença de 354 alunos.

Este Comando Distrital está atento ao fenómeno e através das suas “Equipas de Policiamento Escola Segura”, continuará a alertar e informar junto das Escolas, dos alunos e da comunidade educativa, as formas de procedimento adequado aquando da presença de acontecimentos relacionados com esta temática.