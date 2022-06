Comando de Viseu da GNR inicia aniversário em Lamego com exposição de meios

Durante esta semana, a Guarda Nacional Republicana (GNR) promove na cidade de Lamego o programa de atividades que assinala o 13º aniversário do Comando Territorial de Viseu, com a atual designação, e os 103 anos de presença ininterrupta desta força de segurança no distrito. O cartaz de realizações tem o apoio do Município de Lamego e começou esta segunda-feira com a inauguração de uma exposição histórica de meios nos Paços do Concelho. O ato oficial foi presidido por Francisco Lopes, Presidente da Câmara Municipal, e pelo Coronel Vítor Assunção, Comandante do Comando Territorial de Viseu.

Os dois responsáveis sublinharam a excelente cooperação institucional estabelecida entre o Município de Lamego e a GNR Viseu que assume um significado especial, esta semana, por esta cidade acolher o conjunto de atividades que se estende até ao próximo sábado, dia 25.



Francisco Lopes e o Comandante Vítor Assunção também destacaram a abrangência das missões atribuídas à GNR neste território, nomeadamente com vista à garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos, e em outras áreas complementares de atuação. É o caso da responsabilidade de zelar pelo cumprimento das disposições legais referentes à conservação e proteção da natureza e do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos solos, da riqueza cinegética, piscícola e florestal.



A exposição histórica de meios da GNR nos Paços do Concelho de Lamego está patente ao público esta semana, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30. A entrada é livre.

GC CM de Lamego