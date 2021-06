Comando da PSP de Vila Real promove sensibilização para regularização da posse de armas ilegais

O Comando Distrital de Vila Real da Polícia de Segurança Pública (PSP), encontra-se, hoje, em Mondim de Basto, a desenvolver uma ação de regularização da posse de armas ilegais, sem sancionamento criminal ou contraordenacional.

A PSP incentiva todas as pessoas que detenham armas sem manifesto a aproveitar esta oportunidade para as legalizar e até ao dia 31 de julho, que façam prova da aquisição e detenção de cofre para essas mesmas armas.

As pessoas que não pretendam legalizar as armas de fogo podem optar por entregá-las a favor do Estado ou, em alternativa, não tendo licença de uso e porte de arma, optar pela sua desativação.

Até ao dia 23 de junho é possível regularizar os licenciamentos sem que haja a aplicação de coima, nomeadamente para quem deixou caducar a licença ou para aqueles que, recebendo a herança, não tenham comunicado a existência de armas após o falecimento do proprietário das mesmas.

Em Mondim de Basto, a ação encontra-se a decorrer em frente à Câmara Municipal.