Comando Territorial da GNR de Vila Real tem nova sala de situação

O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vila Real comemorou, ontem, o seu 12º aniversário, com a cerimónia militar à qual se seguiu a inauguração da nova Sala de Situação, pelo Comandante Geral da GNR, Tenente-General Pires da Silva.

“O espaço disponível duplicou e a sua organização funcional também foi aumentada significativamente, passando a ter uma disposição adequada e recomendada para este tipo de órgãos de coordenação, uma vez que se encontrava em funcionamento num espaço que não satisfazia as necessidades do serviço”, salientou o Comandante do Comando Territorial de Vila Real, Tenente-Coronel João Brito, referindo que, a curto prazo, o mobiliário ainda vai ser substituído, para beneficiar outras divisões em que é feito o atendimento ao público cujo mobiliário carece substituição.

De salientar que, além da sua requalificação, o espaço beneficiou de uma nova localização, “mais protegida”.

Recorde-se que a sala de situação o órgão principal de coordenação e de acompanhamento de toda a atividade operacional desenvolvida pelo comando operacional de Vila Real.

Este espaço funciona 24h/24 e, no mínimo, conta com a presença constante de dois guardas, um sargento e um oficial, podendo este número aumentar consoante as necessidades sentidas.