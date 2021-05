Combate à vespa da galha do castanheiro em Santa Marta de Penaguião

O Município de Santa Marta de Penaguião, em parceria com a RefCast, retomou as largadas do parasitóide que combate a vespa das galhas do castanheiro, uma das pragas que ameaça a produção de castanha no concelho.

Nas últimas semanas foram efetuadas 5 largadas na parte mais baixa do concelho, onde o desenvolvimento fisiológico da planta se encontra favorável à aceitação da vespa, sendo que se preveem novas largadas entre os dias 17 e 22 do corrente mês de maio, nomeadamente nas Fraldas do Marão.

A vespa das galhas do castanheiro ataca as árvores e induz a formação de gomos nas galhas e folhas do castanheiro, provocando a redução do crescimento dos ramos e a frutificação, podendo assim diminuir drasticamente a produção e a qualidade da castanha, além de levar ao declínio e morte dos castanheiros.

O controlo da vespa das galhas do castanheiro tem apenas a luta biológica como modo de combate autorizado, sendo realizada exclusivamente através da introdução de um inseto parasitóide específico, o ‘Torymus sinensis’. Cada largada é composta por 120 fêmeas e 70 machos, aplicada num raio de distância de 2 kms entre cada largada.

É de realçar que a venda no mercado não é livre, pelo que se tem de combinar a aquisição de largadas de acordo com a área abrangida pelas largadas dos anos anteriores e com a área destinada para o atual ano. Ao longo dos últimos anos, os resultados das intervenções têm sido muito favoráveis e com resultados significativamente visíveis na diminuição desta praga, sendo objetivo deste Município manter e intensificar o respetivo combate de forma controlada e consistente para assim ajudar os produtores de castanha a protegerem os seus castanheiros.