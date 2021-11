Comboio Histórico acolheu 7800 passageiros em 2021

Cerca de 7.800 é o número de passageiros que viajaram no Comboio Histórico do Douro na campanha de 2021, que terminou no sábado e contou com 32 viagens, anunciou hoje a Comboios de Portugal (CP).

A CP adiantou, em comunicado, que, devido “à atratividade” do produto turístico da Linha Ferroviária do Douro, vai continuar a sua aposta no Comboio Histórico, estando já, em preparação, a campanha de 2022.

Segundo a agência Lusa, entre 05 de junho e 30 de outubro deste ano, foram realizadas 32 viagens aos sábados e domingos entre as estações do Peso da Régua e do Tua, nas quais viajaram mais de 7.800 passageiros, a que a que correspondeu uma taxa média de ocupação de 96%.

De acordo com a empresa, do universo dos clientes que realizou o passeio, 90% foram turistas nacionais, pertencentes a todas as faixas etárias.

Apesar do início da campanha ter decorrido sob certas restrições, impostas pela pandemia de covid-19, a CP salientou que a “procura atingiu níveis superiores aos registados em anos anteriores”.

Segundo a empresa, em 2018 e 2019 viajaram no Comboio Histórico do Douro 6.190 e 5.420 clientes, respetivamente. Em 2020, devido à pandemia de covid-19, o programa sofreu condicionamentos.

A empresa referiu que vai antecipar, a partir de novembro, a venda de ‘vouchers’ para a campanha do próximo ano.

Fonte: Agência Lusa