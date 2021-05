“Comboios de Aguarelas” em exposição Biblioteca Municipal do Peso da Régua

“Comboios de Aguarelas” designa a exposição da autoria de Jorge Dias, que estará patente na Biblioteca Municipal do Peso da Régua, durante o mês de junho.

Jorge Dias é ferroviário aposentado desde 2007, ano em que se iniciou nas artes plásticas, sobretudo, na pintura a óleo e aguarela, imortalizando pessoas, paisagens e comboios.

O pintor já promoveu várias exposições individuais, tendo também participado em inúmeras exposições coletivas, com destaque para a exposição comemorativa dos 160 anos do comboio em Portugal, realizada em S. Bento, no Porto e para a Bienal de Cerveira, em 2016.