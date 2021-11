Comédia Teatral “O Gato” no Cineteatro Bento Martins

O Cineteatro Bento Martins acolhe no próximo dia 13 de novembro (sábado), pelas 21h30, a comédia teatral “O Gato”, produção do Grupo Cénico Povoense, de Póvoa de Lanhoso. Peça de Henrique Santana e encenada por Manuel Cardoso, esta comédia hilariante trata o querer, a força interior como única força que tudo consegue e alcança, até mesmo transformar um gato num homem, provocando situações divertidíssimas.O espetáculo conta com o apoio do Município de Chaves.

Os interessados poderão informar-se e adquirir o bilhete, com o custo de 5€, em https://www.facebook.com/teatroexperimentalflaviense ou através do contacto 276 333219.

Fonte: Câmara Municipal de Chaves