Comemoração do 48º aniversário do 25 de abril de 1974 em Chaves

Comemorar o 25 de Abril é muito mais do que assinalar um feriado no calendário. É manter viva uma memória, um símbolo, um marco da história coletiva de todos os portugueses.

O dia da “revolução dos cravos”, data histórica e emblemática como representação da liberdade e democracia, vai ser assinalado no município de Chaves com um programa que iniciará com a cerimónia protocolar do Hastear da Bandeira Nacional, pelas 09h30, na Praça de Camões, com a presença das três corporações de Bombeiros do concelho. As interpretações musicais estarão a cargo da Banda Musical de Rebordondo e do Coro Infanto-Juvenil do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins.

As comemorações prosseguem com uma Sessão Solene Evocativa pela Assembleia Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, com intervenções pelos representantes de todos os partidos eleitos.

Integrada no programa de atividades realiza-se também a Corrida da Liberdade, com concentração pelas 09h45, na Alameda do Tabolado, cujas inscrições podem ser efetuadas AQUI

De destacar o já tradicional concerto Filarmónico, este ano a realizar na Alameda do Tabolado, pelas 15h00, pelas Bandas Musicais da Torre de Ervededo e Vila Verde da Raia.

O programa encerrará com o concerto “25 de abril”, pelo Grupo MATABICHO, que terá lugar pelas 21h30, no Auditório do Centro Cultural, uma viagem pelas memórias musicais que ajudaram a fazer a revolução. A entrada é gratuita, mas limitada à lotação existente, com levantamento prévio do bilhete na Biblioteca Municipal e nos Postos de Turismo.