Comemorações 25 de Abril em Lamego – Pela Liberdade

O 48º aniversário da histórica madrugada do 25 de Abril de 1974, “O dia inicial inteiro e limpo/ Onde emergimos da noite e do silêncio”, será assinalado em Lamego com a realização de uma grande variedade de eventos de índole institucional, cultural e desportiva. O programa de comemorações é organizado pela Assembleia Municipal de Lamego e pela Câmara Municipal de Lamego.

Lamego celebra, desta forma, a Liberdade e a Cidadania em Democracia para manter viva a memória dos ideais de Abril e demonstrar a sua confiança no Portugal pluralista, democrático e verdadeiramente livre.

Do programa comemorativo, destacam-se as atuações musicais de Capicua e de Teresa Salgueiro, no Teatro Ribeiro Conceição, e a Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do Dia da Liberdade com a presença da Dra. Joana Marques Vidal, antiga Procuradora-Geral da República.