Comemorações do 25 de Abril em Mesão Frio

No próximo dia 23 de abril, o Município de Mesão Frio dará início ao programa comemorativo dos 48 anos da Revolução dos Cravos. Este momento da História de Portugal, que em 1974 depôs o regime ditatorial do Estado Novo, começará por ser recordado com o concerto «Autores de abril», na voz e guitarra de César Alves e Tozé Freitas, em que se revisitará alguns dos temas mais conhecidos ligados à Revolução de Abril, pelas 21h30, no Auditório Municipal.

No dia 25, feriado nacional, pelas 9h30, será hasteada a bandeira, no edifício dos Paços do Concelho e logo após, uma romagem ao monumento de homenagem aos ex-combatentes.

No Auditório Municipal de Mesão Frio, para além das intervenções de todos os representantes das forças políticas eleitas do concelho e do Presidente da Câmara Municipal, a Prof.ª Dr.ª Conceição Meireles Pereira, especialista em História Contemporânea, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, fará uma contextualização histórica, sobre como foi vivido o 25 de abril na região do Douro. O momento solene contará ainda, com a projeção de um vídeo, que exibirá os testemunhos de alguns membros da sociedade civil, desde crianças a adultos, sobre a revolução.