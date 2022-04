Mondim de Basto vai assinalar os 48 anos do 25 de Abril de 1974 com um programa de atividades diversificado com cinema, música e poesia.

No dia 25 de abril decorrerão, nos Paços do Concelho, as cerimónias oficiais com a Sessão Solene da Assembleia Municipal, o Hastear da Bandeira e um concerto da Banda Filarmónica Mondinense.