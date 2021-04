Comemorações do “25 de Abril” em Murça

O Município de Murça irá assinalar o 47º aniversário do “25 de Abril” com uma cerimónia oficial do hastear de bandeiras, nos Paços do Concelho, e uma Conferência Digital que relaciona as temáticas da liberdade e da educação.

As cerimónias oficiais iniciar-se-ão às 10 horas do próximo domingo, na Praça 5 de Outubro, junto aos Paços do Concelho, com a presença de representantes oficiais, para o simbólico acto do hastear da bandeira, não deixando, mesmo em tempo de pandemia e com as limitações impostas, de marcar a importância desta data.

Às 17h30, o Presidente da Câmara Municipal, Mário Artur Lopes procede à abertura da conferência digital “Educação para a Liberdade”, promovendo o debate em diversos painéis distribuídos e alinhados segundo os temas das palestras, realizadas com diversas entidades, particularmente ligadas ao ensino, como a Escola Profissional, o Agrupamento de Escolas, a Biblioteca Municipal de Murça e, também, com a colaboração de investigadores e professores da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, sobre assuntos tão diversos quanto os novos caminhos para a educação e para a liberdade, a “arte e a censura” ou a história das “mulheres e do trabalho no norte de Portugal”.

Também neste dia, através das plataformas digitais do Município, será divulgada a Mensagem do Presidente da Assembleia Municipal, António Ribeiro, para “Rememorar e comemorar o 25 de abril de 1974”, a partir da Aldeia de Asnela, na Freguesia de Carva e Vilares, dando continuidade ao principio de descentralização e aproximando eleitores e eleitos