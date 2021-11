Comemorações dos 20 anos do Douro como “Património Mundial” apresentadas terça-feira

A CCDR-NORTE, enquanto responsável pela gestão e salvaguarda do Alto Douro Vinhateiro “Património Mundial”, e um conjunto de instituições regionais anunciam na próxima terça-feira, 16 de novembro, pelas 10H30, no Teatrinho Reguense (no Peso da Régua), o programa de comemorações dos 20 anos da atribuição do selo da UNESCO ao Alto Douro Vinhateiro.

Participam desta conferência de imprensa o Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha, o Presidente da CIM do Douro, Carlos Santiago, o Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, José Manuel Gonçalves, o Diretor do Museu do Douro, Fernando Seara, entre outros responsáveis e personalidades.

A programação incluirá a apresentação da Ópera Mátria, a primeira ópera do Douro, numa vasta agenda de iniciativas culturais, de debate e prospetiva, de marketing territorial e de desenvolvimento regional.

A iniciativa dos “20 Anos do Alto Douro Vinhateiro Património Mundial” conta com o “Alto Patrocínio” do Presidente da República Portuguesa.