Comissão de Acompanhamento para Gestão e Planeamento Comum da Bacia Hidrográfica do Tâmega

Foi criada, ontem, dia 13 de março de 2023, na sede da Eurocidade Chaves-Verín, AECT, a Comissão de Acompanhamento para a Gestão e Planeamento Comum da Bacia Hidrográfica do Tâmega, que integra o Município de Chaves, o Concello de Verín, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Confederação Hidrográfica do Douro.

A reunião técnica contou com a presença do Vice-Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado, a Presidente da Confederação Hidrográfica, M. Jesús Lafuente, a Diretora da Administração Hidrográfica do Norte, Inês Andrade, o Subdelegado do governo de Ourense, Emilio González, o Presidente de Câmara Municipal de Chaves, Nuno Vaz, o Alcaide de Verín, Gerardo Seoane, assim como o corpo técnico das entidades presentes.

Com o objetivo de melhorar a gestão conjunta da bacia hidrográfica do Tâmega e a qualidade da água do seu corredor ambiental, esta comissão de acompanhamento, composta pelos representantes máximos e técnicos dos dois municípios e das duas instituições com competências em matéria de gestão hidrográfica do Tâmega, propõe lançar as bases para uma gestão integrada do rio Tâmega.

Neste contexto, já foi definido o cronograma, a metodologia de trabalho, as áreas de atuação e os objetivos a serem alcançados, sendo que a primeira tarefa consiste na elaboração de um diagnóstico e plano de ação da bacia do rio Tâmega, em áreas que possam afetar a gestão comum, quer ao nível da gestão e monitorização da água, energia, ambiente e biodiversidade, setor agroalimentar e economia circular, reabilitação do corredor ambiental e seu usufruto pela população.